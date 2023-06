Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter belästigt Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Ein bislang unbekannter Mann hatte in der Sonntagnacht (25.06., 03.00 Uhr) eine Fußgängerin an der Straße Am Schützenplatz unsittlich berührt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verließ die 62-Jährige das Schützenfest im Ortsteil Mastholte. Der Unbekannte sprach die Frau zunächst im Bereich der Straße Am Schützenplatz an und belästigte sie verbal. Als die 62-Jährige nach einem kurzen Disput weiterging berührte der Mann sie unvermittelt von hinten. Nachdem sich die Frau vehement wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab, so dass sie davonlaufen konnte.

Der Tatverdächtige soll zwischen 40 - 50 Jahre alt gewesen sein und habe ein südländisches Aussehen mit einer normalen Statur gehabt. Er sprach zudem nur gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich Am Schützenplatz oder in der Umgebung des Schützenplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell