Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei unter zwei Fußballmannschaften in Veldenz

Veldenz (ots)

Am Samstagabend, den 24.06.2023 gegen 19:00 Uhr, kam es auf dem Sportplatz/Vereinsheim in Veldenz zu einer Schlägerei zwischen zwei Fußballmannschaften. Auslöser war wohl ein Handydiebstahl. Als man diesen versuchte untereinander zu klären, mischten sich mehrere Beteiligte der Mannschaften ein und die Situation geriet außer Kontrolle. Im Zuge dessen kam es zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 Beteiligten. Außerdem seien zwei Bierkrüge zerbrochen worden, um damit die Beteiligten zu bedrohen. Zu schwerwiegenden Verletzungen ist es aber nicht gekommen. Eine leichtverletzte Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Zeugen mit etwaigen Handyvideos der Tat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571/9260) oder der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531/95270) in Verbindung zu setzen.

