Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt mit knapp 5 Promille Atemalkoholkonzentration, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bitburg/ Brimingen (ots)

Am heutigen Sonntag, den 25.06.2023, wurden durch die Polizeiinspektion Bitburg zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. In einem Fall ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von knapp 5 Promille.

Gegen 06:15 Uhr kam es auf der K10 bei Brimingen zu einem Verkehrsunfall, welcher nachträglich durch einen Anwohner mitgeteilt wurde. Der verantwortliche 38-Jährige Fahrzeugführer befand sich nicht mehr vor Ort. Er kam bei dem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab und durchfuhr eine Böschung, bis er auf einer Obstwiese zum Stillstand kam. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Hinweise auf eine vorliegende Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt werden. Er konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zur Feststellung des genauen Alkoholisierungsgrades wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Gegen 11:25 Uhr erfolgte die Mitteilung durch eine Zeugin an hiesige Dienststelle, dass an der Tankstelle im Bereich der Saarstraße in Bitburg ein stark alkoholisierter Mann mit seinem PKW vorgefahren wäre. Noch während dem Telefonat setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Der Fahrzeugführer konnte durch eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, als er das Fahrzeug gerade am Abstellen war. Der 30-Jährige Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert und versuchte sich kurzzeitig zu Fuß der Kontrolle zu entziehen. Daran konnten ihn die eingesetzten Beamten hindern. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen nicht alltäglichen Wert von 4,92 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde auch hier sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell