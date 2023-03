Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - Bundespolizisten nehmen Taschendiebin vorläufig fest

Wuppertal (ots)

Eine junge Frau (21) entwendete am Dienstagnachmittag (28. März) einer älteren Dame (81) ihre Wertgegenstände am Wuppertaler Hauptbahnhof. Bundespolizisten nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest.

Ein Zeuge konnte gegen 15.30 Uhr beobachten, wie die 21-jährige bosnische Staatsangehörige in einen Bus am Wuppertaler Hauptbahnhof einstieg und sich an der Tasche einer 81-jährigen Deutschen zu schaffen machte. Dabei entwendete sie die Geldbörse sowie ein Schlüsselbund. Als der Busfahrer darüber informiert wurde, schloss er die Türen, verhinderte somit die Flucht der Verdächtigen und rief die Bundespolizei. Die 21-Jährige ließ zwischenzeitlich das Stehlgut zu Boden fallen und gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass die Wertgegenstände der älteren Dame aus ihrer Tasche gefallen seien.

Die Uniformierten verbrachten die Tatverdächtige auf das nahegelegene Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Weiteres Stehlgut konnte nicht aufgefunden werden und die Frau wurde von der Wache entlassen.

Gegen die 21-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell