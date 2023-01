Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Katalysator gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (12.01.23) den Katalysator eines grauen Honda Civic 5DR gestohlen. Das Auto stand auf dem Parkplatz zwischen den Bahnübergängen an der Rekener Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 7 Uhr und 17 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell