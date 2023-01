Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Auto prallt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Am frühen Freitagmorgen (13.01.23) ist ein Auto gegen einen Baum an der B474 geprallt. Gegen 4.35 Uhr war ein 23-Jähriger aus dem Kreis Borken mit seinem Auto auf der Bundesstraße aus Richtung Lette kommend in Richtung B525 unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Mit einem Rettungswagen kam der 23-Jährige verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei führte nach kurzer Sperrung den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell