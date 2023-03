Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 47-jähriger Mann mit Untersuchungshaftbefehl auf der BAB A 40 ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am 28.03.2023 überprüfte die Bundespolizei einen 47-jährigen Türken auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen schwerem Raubes bekannt. Zudem legte er als Fahrer des Kraftfahrzeuges eine abgelaufene ungültige türkische Fahrerlaubnis vor. Der Gesuchte wurde verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hier wurde von Seiten der Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wurde ihm ausgehändigt. Der Verhaftete soll am 29.03.2023 dem Landgericht in Bochum übergeben werden.

