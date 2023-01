LPI-J: LKW kämpft sich durch Sackgasse

Weimar (ots) - Mit weit über einem Promille Alkohol in der Atemluft und einem positiven Drogenvortest wurde gestern ein VW-Fahrer angehalten. Der 39-jährige Däne geriet am späten Donnerstagabend in Umpferstedt in eine Verkehrskontrolle. Er wurde zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein vorerst sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

