Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn A3

Kleve - Emmerich (ots)

In den späten Abendstunden des 28. März 2023 vollstreckt die Bundespolizei einen Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Türken nach Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn A3 an der Anschlussstelle Emmerich Ost. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Bochum wegen eines rechtskräftigen Strafbefehls des Amtsgerichts Recklinghausen aus dem Jahr 2022 wegen Betruges, Verstoß gegen das Waffengesetz in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Munition sowie Urkundenfälschung in drei Fällen mit einem Haftbefehl sucht. Hiernach wurde der Verurteilte zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro und 96,50 Kosten verurteilt. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Eine Bekannte bezahlte in der Nacht die Geldstrafe, sodass dem Verurteilten eine 120-tägige Haftstrafe erspart blieb. Die Bundespolizei hat ein weiteres Strafverfahren gegen die Person eingeleitet, da bei seiner Durchsuchung noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt wurde.

