Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen-Wilflingen/Landkreis Rottweil) - Beim Sportheim fliegen die Fäuste - Zeugen gesucht (01.07.2023)

(Wellendingen-Wilflingen/Landkreis Rottweil) (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit zwei verletzten Personen ist es am frühen Samstagmorgen um 00.26 Uhr im Rahmen des Elfmeterturniers und den damit verbundenen Festivitäten am Sportheim in Wilflingen gekommen. Ein 25-Jähriger aus einem Nachbarlandkreis wurde beim Verlassen des Toilettenwagens darauf aufmerksam, wie eine mehrköpfige Personengruppe eine unbekannte Person anging. Der 25-Jährige und sein ebenfalls 25 Jahre alter Begleiter wollten schlichtend eingreifen. Plötzlich wurde aus der Gruppe heraus mit Fäusten auf den 25-Jährigen eingeschlagen, woraufhin er zu Boden ging. Auf dem Boden liegend wurde noch auf ihn eingetreten. Sein Begleiter erhielt ebenfalls einen Schlag auf den Hinterkopf. Die aus sechs bis acht Personen bestehende Gruppe junger Männern im geschätzten Alter von 18 bis 25 Jahren südosteuropäischer Erscheinung konnte bis zum Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Eine Person aus der Gruppe wurde als auffallend groß und sehr kräftig beschrieben. Der 25-jährige Geschädigte wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Begleiter, der ebenfalls leicht verletzt wurde, musste nicht medizinisch versorgt werden. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Angaben zur Identität der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Rottweil unter der Rufnummer 0741/477-4010 in Verbindung zu setzen (AM).

