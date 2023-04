Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wildunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B194, Abzweig Clausdorf (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 22.04.2023 kam es gegen 15:40 Uhr auf der B194 zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung und Personenschaden. Der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades befuhr die B194 aus Kittendorf kommend in Fahrtrichtung Waren. Kurz nach dem Abzweig Clausdorf querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Reh und Leichtkraftrad, wobei der Fahrzeugführer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde ansprechbar in ein Krankenhaus gebracht. Es kamen insgesamt zwei Streifenwagen des Polizeireviers Malchin sowie ein Rettungswagen und eine Notärztin an der Unfallstelle zum Einsatz. Zur Unfallaufnahme war die B194 für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

