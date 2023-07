Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a. N., Lkrs. RW) Unfallflucht mit leicht verletztem Krad-Lenker

ZEUGENAUFRUF (02.07.2023)

Oberndorf a. N. (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Krad-Lenker kam es am Samstag, 01.07.2023, gg. 11 Uhr, auf der L415, in 78727 Oberndorf a. N., in der Lindenstraße. Ein dunkelfarbener Pkw überholte, kommend von Oberndorf mit Fahrtrichtung Lindenhof, einen Reisebus mit Anhänger obwohl sich im Gegenverkehr drei Fahrzeuge befanden. Den beiden entgegenkommenden Pkws gelang es durch eine Gefahrbremsung eine Kollision mit dem Überholenden zu verhindern. Der 34-jährige Krad-Fahrer fuhr trotz Bremsung mit seiner Suzuki GSR600A auf den vor ihm fahrenden Pkw Skoda Fabia auf. Hierbei verletzte er sich an der Hand. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum überholenden Pkw machen können werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Zimmern, unter der Telefonnummer 0741 348790, zu melden.

