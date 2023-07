Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Blumberg, Lkrs SBK) Diebstahl von Zigaretten (02.07.2023)

Blumberg (ots)

Gemeinschaftlich als Bande begingen drei Männer im Alter von 35 und 36 Jahren am Samstag, 01.07.2023, gg. 14:30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in Blumberg in der Leo-Wohleb-Straße, einen Diebstahl im Gesamtwert von 350 Euro. Während ein Tatverdächtiger die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte wurden von seinen Mittätern mehreren Packungen Zigaretten aus der Auslage entnommen und in der Kleidung versteckt. Die zwei Tatverdächtigen mit den Zigaretten konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dem tatverdächtigen Gesprächsführer gelang die Flucht.

