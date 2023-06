Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellungen von Drogenfahrten

Gräfenthal / Saalfeld (ots)

Am Montag kontrollierten Polizisten gegen 12:15 Uhr einen Pkw und dessen Fahrerin in Gräfenthal im Bereich der Marktstraße. Die 49-Jährige war im Rahmen der Verkehrskontrolle mit einem Drogenvortest einverstanden. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die 49-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

In Saalfeld im Bereich der Pößnecker Straße kontrollierten Polizisten gegen 23:00 Uhr einen E-Scooter und dessen Fahrer. Ein mit dem 20-Jährigen durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

