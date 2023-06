Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischen Diebstahl

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rudolstadt (ots)

Bereits am 24.01.2023 ereignete sich gegen 21:15 Uhr in Rudolstadt in der Straße Am Spielborn im dortigen Kaufland ein räuberischer Diebstahl. Ein unbekannter Täter steckte sich eine Zigarettenpackung in den Jackenärmel und wollte den Laden verlassen ohne diese zu bezahlen. Dies beobachtete eine 44-jährige Ladendetektivin und stellte den Täter zur Rede. In der Folge versuchte die Detektivin den Mann vor Ort zu halten um seine Identität zu klären. Um dies zu verhindern, schlug und trat der Täter nach der 44-Jährigen und konnte mit dem Beutegut fliehen. Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 25 bis 30 Jahre alt - 170cm bis 175cm - schlanke Statur - markanter breiter Nasenrücken

Zeugen, welche den unbekannten Täter erkennen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 oder der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell