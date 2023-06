LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen

L1152 Spechtsbrunn - Piesau (ots) - Am Sonntag gegen 18:00 Uhr kam es auf der L1152 von Spechtsbrunn in Richtung Piesau zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Straße in Richtung Piesau als ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug von einem Feldweg auf die Fahrbahn fuhr und es zur Kollision kam. Dabei wurde der Pkw des 22-Jährigen gegen ein am Straßenrand stehenden Pkw Opel geschleudert. ...

mehr