POL-MS: Tasche aus Fahrradkorb entwendet - Polizei rät: Wertgegenstände eng am Körper tragen

Am Mittwochabend (8.3., zwischen 19:30 und 20:00 Uhr) haben Unbekannte in Bahnhofsnähe einen Jutebeutel aus dem Fahrradkorb einer 27-Jährigen entwendet.

Die Geschädigte schob in Begleitung ihr Fahrrad von der Achtermannstraße bis zur Augustastraße. Im Fahrradkorb befand sich der Jutebeutel mit persönlichen Gegenständen. Am Zielort stellte sie den Diebstahl fest. Immer wieder kommt es zu ähnlich gelagerten Fällen. Die Polizei rät: Wertgegenstände eng am Körper tragen und nicht ungesichert im Fahrradkorb transportieren!

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

