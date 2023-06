Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

B89 Sonneberg - Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 11:00 Uhr auf der B89 zwischen Sonneberg und Mengersgereuth-Hämmern zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Sonneberg und bog nach links in einen Feldweg ab. Dabei übersah der Pkw-Fahrer ein entgegenkommendes Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem verletzte sich sowohl der 40-jährige Fahrer des Zweirades als auch seine 40-jährige Mitfahrerin schwer. Die Mitfahrerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige kam ebenfalls ins Krankenhaus. Der 77-Jährige blieb unverletzt. Die Straße war für über 90 Minuten aufgrund der Unfallaufnahme gesperrt.

