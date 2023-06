Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

L1077 Neustadt an der Orla - Linda (ots)

Am 18.06.2023 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L1077 zwischen Neustadt an der Orla und Linda. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer überholte ein vor sich befindliches Wohnmobil. Beim Wiedereinscheren kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto kam auf der Beifahrerseite zum Stehen. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden und dieser musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es zur mehrmaligen Sperrung der Straße am Unfallort. Kurz nach 15:00 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

