LPI-SLF: Überladener Holztransporter

Saalfeld (ots) - In der Nacht zum 16.06.2023 brachen unbekannte Täter in ein Boot ein, welches sich in der Zopte-Bucht befand. Es wurden diverse Beschädigungen in Form von zerstörten Öldruckanzeigen, abgerissenen Abdeckplatten sowie Beschädigungen am Verschluß des Motorraumes festgestellt. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bis lang nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann soll sich bitte bei der Polizei Saalfeld 03671-560 melden. Rückfragen bitte an: ...

