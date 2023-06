Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer kommt in den Gegenverkehr

Heinersdorf (ots)

Am Freitag, den 16.06.2023 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 41-Jährige Fahrer des Rades befuhr die Welitscher Straße in der Ortslage Heinersdorf in Richtung Ortsmitte. Aus ungeklärter Ursache kam er dabei in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei verletzte sich der 41-Jährige schwer. Der 21-jährige Autofahrer und sein 24-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Radfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße teilweise gesperrt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell