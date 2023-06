Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl zweier E-Bikes

Pößneck (ots)

In der Zeit vom 16.06.2023, 18:00 Uhr bis zum 17.06.2023, 07:30 Uhr wurde in Pößneck in der Marienstraße auf Höhe der Hausnummer 4 zwei E-Bikes gestohlen. Das schwarze Pedelec der Marke "Specialized" und das blaue Pedelec der Marke "Haibike" waren beide mittels eines Fahrradschlosses an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Fahrradständer befand sich im Hinterhof des Wohnhauses. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib der E-Bikes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Die angefügten Bilder dienen als Beispielbilder der gestohlenen Fahrradmodelle.

