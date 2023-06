Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Polizei über einen gestürzten Radfahrer informiert. Dieser soll in Bad Lobenstein im Bereich der Straße der Jugend verunfallt sein und sich dabei verletzt haben. Als die Polizisten am Ereignisort eintrafen, wurde der 40-jährige Radfahrer bereits durch die Rettungskräfte versorgt. Im Laufe der Maßnahmen wurde mit dem 40-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Der vor Ort befindliche Notarzt führte die Blutentnahme noch am Unfallort durch. Der 40-Jährige kam danach mit Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Schulter ins Krankenhaus. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

