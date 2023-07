Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter tritt nach Unstimmigkeit gegen einen Audi- Hinweis erbeten (30.06.2023)

Deißlingen (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10.15 Uhr, ist es auf der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Audi auf der Bahnhofstraße in Richtung Tankstelle. Vor dem jungen Mann fuhr ein Sattelzug. Auf Höhe der Unterführung B27 überholte ein unbekannter Autofahrer mit einem roten VW Bus T4 mit RW-Kennzeichen den 18-Jährigen. Dieser hupte daraufhin. Der Unbekannte hielt seinen Wagen an, stieg aus und trat mit dem Fuß gegen die Fahrertür des Audis. Dadurch entstanden Kratzer und eine Eindellung. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

