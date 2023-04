Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 09:30 Uhr, war ein 41-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Prosperstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit der Knappenstraße bildete sich ein Rückstau. Der 41-Jährige fuhr auf das Auto einer 62-jährigen Autofahrerin aus Essen auf. Ihr Fahrzeug wurde wiederum auf das Auto eines 65-Jährigen aus Herten geschoben.

Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Teile der Kreuzung mussten während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand insgesamt knapp 10.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell