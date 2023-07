Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. SBK) - Unfallflucht in Villingen in der Mönchweilerstraße - Zeugen?

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots)

In der Zeit von Mittwoch (28.06.23, 13 Uhr) bis Sonntag (02.07.23, 22 Uhr) ist es in Villingen in der Mönchweilerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit rund 1.500 Euro Schaden gekommen. Auf Höhe Hausnummer 17 fuhr eine noch unbekannte Person, beim Ein- oder Ausparken, mit einem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault Traffic.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 601 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell