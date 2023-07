POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz der "Shisha Bar Exklusiv" in der Bahnhofstraße - 2.000 Euro Schaden (02.07.2023)

Villingen-Schwenningen / Lkr. SBK (ots) - Samstag ist es bei Tuningen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen halb zwei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Hyundai die L 429 aus Schura kommend in Richtung Tuningen. Eine 47-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die L 429 aus Richtung Tuning kommend und wollte in die Einmündung zur Kreisstraße 5701 in ...

mehr