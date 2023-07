Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen/ Lkr. Tuttlingen) Rund 34.000 Euro Blechschaden und eine leicht Verletzte bei Frontalzusammenstoß (01.07.2023)

Gunningen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5912 gekommen. Ein 47 Jahre alter Mann fuhr mit einem Lexus auf der K 5912 von Hausen ob Verena herkommend in Richtung Spaichingen. In einer Rechtskurve kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach rechts mit zwei Rädern auf den dortigen Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte er seinen Wagen und kam auf die Gegenfahrbahn, wo der Lexus mit einem entgegenkommenden 3er BMW eines 52-Jährigen frontal zusammenprallte. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 53 Jahre alte Beifahrerin im BMW leicht. Diese wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos, an denen Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro (BMW) und etwa 20.000 Euro (Lexus) entstanden.

