Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin bestohlen - Trickdiebin erbeutet 300 Euro

Hennef (ots)

Am Dienstag (07. Februar) wurde eine 84-Jährige in Hennef Opfer einer Trickbetrügerin. Die Seniorin hatte gegen 09.50 Uhr bei ihrer Hausbank in der Westerwaldstraße im Ortsteil Uckerath 300 Euro Bargeld am Schalter abgehoben. Mit dem Geld und ihrer EC-Karte in der Hand, verließ die Dame die Bank und machte sich zu Fuß auf den kurzen Heimweg. Nahe der Bank trat eine unbekannte Frau an die 84-Jährige heran. Die Fremde erschien taubstumm und machte gestikulierend auf eine Unterschriftenliste in ihrer Hand aufmerksam. Die ältere Dame steckte daraufhin die Geldscheine in ihre Jackentasche und unterschrieb auf der Liste. Diese Gelegenheit nutzte die Trickdiebin offenbar und nahm das Geld an sich, um anschließend in Richtung Ortskern davon zu gehen. Die Bestohlene, die den Trickdiebstahl erst im Anschluss bemerkte, beschreibt die Täterin wie folgt: ca. 25 bis 30 Jahre alt, dunkle, mittellange Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke, hielt in der Hand eine Kladde mit Unterschriftenliste. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Die Polizei rät, Bargeld immer in einer geschlossenen Tasche nah am Körper zu tragen und bei näherem Kontakt mit Fremden besonders aufmerksam zu sein. (Uhl)

