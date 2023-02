Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge verhindert Einbruch in Bäckerei

Hennef (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07. Februar) versuchten drei unbekannte Männer in eine Bäckerei an der Bonner Straße in Hennef einzubrechen. Gegen 01:40 Uhr hörte ein Zeuge laute Geräusche ausgehend von der Bäckerei. Er konnte zwei dunkel gekleidete Männer sehen, die versuchten, ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln. Ein weiterer Mittäter, der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand, stand mutmaßlich "Schmiere". Da die drei Unbekannten den Zeugen zunächst nicht bemerkt hatten, pfiff der Zeuge laut, um die Männer auf ihn aufmerksam zu machen.

Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher, ohne Beute, mit einem weißen Lieferwagen in Richtung Stoßdorfer Straße. Näheres zu den Tatverdächtigen und dem Fahrzeug ist nicht bekannt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer unerkannt flüchten.

Die Beamten stellten an dem angegangenen Fenster Hebelspuren fest.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Re)

