POL-SU: Fünf verletzte Personen bei Wendemanöver auf der L269

Niederkassel (ots)

Am 08.02.2023, gegen 19.25 Uhr, ereignete sich in Niederkassel auf der L269 ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Troisdorfer war mit seinem PKW Peugeot auf der L269 in südlicher Richtung unterwegs. Hinter der Kreuzung L269/Provinzialstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 38-jährigen Mann aus Wuppertal, der seinen Audi auf der Fahrbahn wenden wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW gegen eine Schutzplanke geschleudert. Alle Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt. Der 38-jährige Fahrer und sein 49-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 20-jährige Troisdorfer und seine beiden Mitfahrer (19 und 20 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst eingeschleppt werden. An den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die L269 musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden.

