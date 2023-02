POL-SU: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Personen verletzt

Hennef (ots) - In der Nacht zu Dienstag (07. Februar) versuchten drei unbekannte Männer in eine Bäckerei an der Bonner Straße in Hennef einzubrechen. Gegen 01:40 Uhr hörte ein Zeuge laute Geräusche ausgehend von der Bäckerei. Er konnte zwei dunkel gekleidete Männer sehen, die versuchten, ein Fenster des Geschäfts aufzuhebeln. Ein weiterer Mittäter, der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand, stand ...

