POL-SU: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW - Polizei sucht Zeugen

Niederkassel (ots)

Im Zeitraum von Freitag (03. Februar), 13:00 Uhr, bis Samstag (04. Februar), 10:00 Uhr, wurden mehrere Autos an der Kölner Straße in Niederkassel beschädigt. Bei zwei Volkswagen, einem Skoda und einem Citroen wurden jeweils die rechten Fahrzeugseiten zerkratzt. In der Straße "Schellenberg", welche in unmittelbarer Nähe zur Kölner Straße gelegen ist, wurde ein Ford beschädigt. Auch hier wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Alle Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas Verdächtiges am vergangenen Wochenende wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Re)

