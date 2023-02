Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewohner überrascht Einbrecher

Niederkassel (ots)

Am Samstag (04. Februar) überraschte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Niederkassel zwei Einbrecher. Gegen 19.20 Uhr befand sich der erwachsene Sohn der Hauseigentümer im ersten Obergeschoss. Als er Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm, glaubte der junge Mann zunächst, seine Eltern wären nachhause gekommen. Auf dem Weg in das Erdgeschoss wunderte sich der Sohn, dass im unteren Geschoss kein Licht brannte. Außerdem hörte er zwei unbekannte Stimmen, die sich in einer ihm unbekannten Sprache unterhielten. Als der Niederkasseler dann einen Fremden sah, der aus dem Arbeitszimmer im Erdgeschoss kam und eine weitere männliche Person, die sich im Wohnzimmer befand, schrie er die Unbekannten an und forderte sie auf, das Haus zu verlassen. Die Einbrecher flüchteten daraufhin, offenbar ohne Beute, durch die Terrassentür und anschließend in unbekannte Richtung. Die hinzugerufene Polizei fand in der Einfahrt des Hauses in der Provinzialstraße einen dunkelblauen Rucksack, der vermutlich den Tätern zuzuordnen ist. Die Polizisten sicherten den Rucksack und Hebelspuren an der Terrassentür. Die Täter, die offenbar durch die Terrassentür ins Haus gelangten und auf gleichem Weg flüchteten, können wie folgt beschrieben werden: zwei ca. 1,90 bis 1,95 m große, dunkel gekleidete Männer mit schwarzen Kapuzenpullis. Die Unbekannten werden auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, ist aufgefordert, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz der Polizei in Siegburg berät kostenlos interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz. Termine können über 02241 541-4777 und vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl)

