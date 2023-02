Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Safer Internet Day 2023 - Informationsveranstaltungen an Schulen durch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz

Siegburg (ots)

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer im Februar statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos "Together for a better internet". In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert und steht 2023 unter dem Motto "#OnlineAmLimit". Weitere Infos zum SID unter https://www.klicksafe.de/sid23.

Auch außerhalb dieses Aktionstages informiert das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis regelmäßig Eltern und Erziehungsverantwortliche über die möglichen Risiken, denen Kinder und Jugendliche in ihrem digitalen Alltag begegnen können. Dazu veranstalten sie unter anderem Vortragsreihen an Schulen. Die Vorträge informiert über mögliche Gefahren des Internet und sollen den verantwortungsvollen Gebrauch von Computer und Smartphone schulen.

WhatsApp, YouTube, Instagram und das fast unendliche Informationsangebot des Internet sind für Kinder und Jugendliche mittlerweile Alltag. Darum ist die Vermittlung von Medienkompetenz eine wichtige und gleichzeitig schwierige Aufgabe von Eltern und Erziehungsverantwortlichen geworden.

Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention der Polizei erhalten Sie per E-Mail unter DirK-KVorbeugung.Rhein-Sieg-Kreis@polizei.nrw.de. (Bi)

