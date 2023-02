Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Durch Ausweichmanöver mit Laternenmast kollidiert

Hennef (ots)

Am Donnerstagmorgen (02. Februar) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Hennef, bei dem eine 57-jährige Frau aus Ruppichteroth verletzt wurde. Gegen 10:00 Uhr befuhr die 57-Jährige mit ihrem Dacia die Frankfurter Straße aus Richtung der Straße "An der Brölbahn" kommend in Richtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig beabsichtigte ein 65-jähriger Hennefer mit seinem VW von einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bahnhofstraße auf die Fahrbahn anzufahren. Nach eigenen Angaben habe er die von hinten herannahende Dacia-Fahrerin nicht wahrgenommen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 57-Jährige in Richtung Fahrbahnmitte aus und kollidierte dort frontal mit einem Laternenmast. Zu einem Zusammenstoß mit dem 65-Jährigen kam es nicht. Durch die Kollision wurde sie verletzt. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle wollte sie selbstständig einen Arzt aufsuchen. Das Auto der 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt.

Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

