Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebstahl durch Anrempeln

Troisdorf (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Troisdorf fiel zwei mutmaßlichen Trickdiebinnen zum Opfer. Am 01. Februar hielt sich die Seniorin gegen 13:00 Uhr in einem Modegeschäft am Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf auf. An einem Kleiderständer wurde sie von zwei Frauen angerempelt. Als sich die Frauen aus ihrem Sichtfeld entfernt hatten, bemerkte die Troisdorferin, dass aus ihrer Handtasche das Portemonnaie entwendet wurde.

Eine der beiden Frauen kann die 87-Jährige wie folgt beschreiben: Sie sei zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Bekleidet war sie mit einem weißen Hut, einer braunen Jacke und einer weißen Hose.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell