Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer nach versuchtem Einbruch festgenommen

Hennef (ots)

Am Mittwochmorgen (01. Februar) gegen 09:15 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Gartenstraße in Hennef auf laute Geräusche an ihrer Haustür aufmerksam. Durch die Fensterscheibe konnten sie zwei männliche Personen sehen. Einer der beiden rüttelte am Türschloss, während der andere dahinter und mutmaßlich "Schmiere" stand.

Während die 58-jährige Hausbewohnerin ein Foto von den mutmaßlichen Einbrechern machte, öffnete ihr 55-jähriger Ehemann die Haustür. Die schwer verständlichen Männer erzählten dem Geschädigten, dass sie ihn gesucht hätten. Danach drehten sich die beiden um und liefen in Richtung Innenstadt davon.

Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer (23 und 29 Jahre) in der Innenstadt gefunden werden.

Sie wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Das Urteil steht noch aus.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell