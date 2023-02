Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Sicherheit geht vor" - Zoll, Gemeinde Eitorf und Polizei Rhein-Sieg gemeinsam im Einsatz

Eitorf (ots)

Am Mittwoch (01. Februar) gab es für die "Sicherheitsallianz" einiges zu tun. Mitarbeitende des Hauptzollamtes Köln, der Gemeinde Eitorf und der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises waren tagsüber gemeinsam in Eitorf im Einsatz.

Neben Geschwindigkeitsmessungen und Fahrzeugkontrollen, stand auch der Lastverkehr im Fokus, da die Straßen entlang des Siegtals durch den Güterverkehr in und aus Richtung der umliegenden Autobahnen stark belastet sind.

Während die zolleigene "Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV)" zusammen mit dem Verkehrsdienst der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises die Ladungen und Fahrzeugführer des Fern- und Lieferverkehrs überprüfte, überwachte das Ordnungsamt Eitorf den ruhenden Verkehr in der Gemeinde. Zudem fanden an verschiedenen Messstellen in Eitorf, Windeck und Much Geschwindigkeitskontrollen statt.

Bei den Kontrollen gab es dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zoll, Kommune und Polizei einige Gründe tätig zu werden.

So fiel gegen 11.30 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer bei der Kontrollstelle auf der Asbacher Straße auf. Der Kleintransportfahrer war bei der Kontrolle sehr nervös und unsicher auf den Beinen. Er musste einen Drogentest durchführen, der positiv auf Amphetamine verlief. Die Fahrt endete an der Kontrollstelle. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem musste der aus der Slowakei stammende 31-Jährige eine sogenannte Sicherheitsleistung hinterlegen. Darunter versteht man ein Geldbetrag, der zur Sicherung des Gerichtsverfahrens bei Personen erhoben wird, die nicht in Deutschland wohnhaft sind. In der Regel entspricht der Betrag der zur erwartenden Strafe.

Ein LKW-Fahrer fuhr in eine Kontrollstelle von Zoll und Polizeiverkehrsdienst, der noch eine Autobahn-Mautrechnung offen hatte. Nach der Zahlung von 300 Euro ging die Fahrt aber für ihn weiter. Neben der Mautgebühr fielen an der Kontrollstelle noch einige Ordnungswidrigkeitenanzeigen an, z. B. wegen mangelnder Ladungssicherung.

Insgesamt verhängten die Ordnungspartner im Laufe des Tages mehr als 100 Verwarn- und Bußgelder.

Am Ende des Einsatztages war der Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Andreas Hoferichter von der Polizeiwache Eitorf, mit dem Einsatzverlauf zufrieden: "Die allermeisten Verkehrsteilnehmer haben sich heute regelkonform und vorbildlich im Straßenverkehr verhalten - da gibt es nichts zu meckern. Allerdings mussten wir auch feststellen, dass es ein paar negative Ausreißer gab. Wir hoffen, dass wir mit unserer behördenübergreifenden Kontrolle ein Zeichen setzen konnten". #RheinSiegSicher (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell