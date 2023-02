Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (31. Januar) wurde in eine Erdgeschosswohnung in Niederkassel-Mondorf eingebrochen. Die 66-jährige Bewohnerin gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, dass sie die Wohnung in der Gartenstraße gegen 13.30 Uhr verlassen habe. Fenster und Türen hatte die Frau verschlossen und den Rollladen der Terrassentür heruntergelassen. Bei der Rückkehr gegen 19.20 Uhr bemerkte die Frau, dass die Terrassentür offen stand und die Jalousie halb hochgezogen war. Die Polizei sicherte Hebelspuren am Schlafzimmerfenster sowie Finger- und DNA-Spuren. Die 66-Jährige stellte fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet wurden. Der oder die unbekannten Täter drangen offenbar durch das Schlafzimmerfenster in die Wohnung ein, nahmen die Beute an sich und verließen die Wohnung durch die Terrassentür. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Troisdorf unter 02241 541-3221 zu melden. Die Polizei weist auf die Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." hin. Bürgerinnen und Bürger können sich kostenlos, z. B. im modernisierten Ausstellungsraum zum Einbruchschutz, beraten lassen. Das Kommissariat zur Kriminalprävention ist über 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de erreichbar. Es wird dazu aufgerufen, in der Nachbarschaft wachsam zu sein und im Verdachtsfall die Polizei zu rufen. (Uhl)

