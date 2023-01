Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannter räumt Tankstellenkasse aus

Sankt Augustin (ots)

Am Montagabend (30. Januar) gegen 21.55 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf. Der komplett dunkel gekleidete Unbekannte ging auf den Kassenbereich zu und hatte mutmaßlich einen griffbereiten Schraubendreher in der Hosentasche. Der rund 180 cm große Tatverdächtige trat hinter den Kassenbereich und die anwesende Kassiererin wich einige Schritte zurück, um einer möglichen Konfrontation zu entgehen. In akzentfreiem Deutsch sagte der Täter der Angestellten, dass er ihr nichts antun werde, öffnete die Kasse und entnahm die Geldscheine. Mit der Beute ging der circa 20 bis 30 Jahre alte Dieb aus der Tankstelle und verschwand über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg.

Die Mitarbeiterin löste den Alarm aus, die Polizei fahndet seitdem nach dem mit wenigen hundert Euro flüchtigen Tatverdächtigen.

Wer hat am Montagabend im Bereich der Tankstelle eine verdächtige Person beobachtet? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell