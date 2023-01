Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pfandbons geklaut und eingelöst

Eitorf (ots)

Am Donnerstagmittag (26. Januar) wurde ein Spendenkasten für Leergutquittungen in einem Lebensmittelgeschäft an der Poststraße in Eitorf aufgebrochen und die darin befindlichen Bons an der Kasse eingelöst.

Gegen 13:00 Uhr betraten zwei junge Männer und eine Frau das Geschäft und gingen zu den Pfandautomaten. Dort brachen sie den Spendenkasten für Pfandbons auf. An der Kasse lösten sie die gestohlenen Bons ein und verließen mit einer geringen Menge an Bargeld das Geschäft. Kurz danach fiel den Mitarbeitern der Diebstahl auf. Eine Ladenangestellte lief den Dieben hinterher. Einen 20-jährigen Tatverdächtigen aus Bad Honnef konnte sie einholen und zurück zum Markt führen, während die beiden anderen unerkannt flüchteten.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell