Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einfamilienhaus in Vollbrand

Much (ots)

Am Samstagabend (28. Januar) wurde die Polizei gegen 18:00 Uhr über einen Brand an der Straße "Eltersbach" in Much informiert. Die örtliche Feuerwehr und Rettungskräfte wurden ebenfalls entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das freistehende Einfamilienhaus in Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Das Haus wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 des Rhein-Sieg-Kreises haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine Vorsatztat liegen derzeit nicht vor. (Re.)

