Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lutz Scheffler ist der neue Bezirksdienstbeamte für Hennef-Nord

Hennef (ots)

Polizeihauptkommissar Lutz Scheffler ist seit Anfang Februar neuer Bezirksdienstbeamter in Hennef. Er löst Polizeihauptkommissar Torsten Kleinekampmann ab, der nach 18 Jahren im Bezirksdienst Hennef seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.

Seit 35 Jahren ist Lutz Scheffler bereits bei der Polizei. Seine Ausbildung zum damaligen "Polizeimeister" begann der Hundeliebhaber 1988 in Wuppertal. Nach drei Jahren Ausbildung kam er in die Stabshundertschaft nach Köln. Anschließend versah er seinen Dienst in der 12. Einsatzhundertschaft in Bonn und Köln. Nach 13 weiteren Jahren in der Hundertschaft, entschied sich er sich für eine neue Herausforderung im Rhein-Sieg-Kreis und wechselte auf die Polizeiwache Troisdorf. Dort hielt es ihn aber nicht lang, denn den "Ur-Hennefer", der in Hennef aufgewachsen und groß geworden ist, zog es zurück in die Heimat. Seit 2008 versieht Lutz Scheffler seinen Dienst in der Polizeiwache Hennef und ist vielen Hennefer Bürgern ein bekanntes Gesicht. Mit seiner sympathischen und herzlichen Art ist er auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen immer willkommen.

Nun wechselt er in den Bezirksdienst, um den Bürgerkontakt zu intensivieren und als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite zu stehen: "Da ich in Hennef aufgewachsen bin und hier wohne, kenne ich meinen Bereich und viele Hennefer Bürger gut. Ich freue mich auf die zahlreichen Gespräche."

Privat ist Lutz Scheffler ein Natur- und Tierfreund. Mit seiner Partnerin teilt er ein gemeinsames Hobby - Pferde. Gemeinsam mit den Warmblütern reisen sie gerne auf die ostfriesische Ferieninsel Langeoog. Der Schäferhund "Danny" begleitet die beiden auf ihren Reisen.

Wir wünschen Lutz Scheffler viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung! (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell