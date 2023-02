Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto fährt gegen Einkaufswagen

Kleinkind verletzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (02. Februar) kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Troisdorf-Sieglar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind verletzt wurde. Gegen 18.15 Uhr wartete eine 23-jährige Kölnerin in ihrem BMW auf einen freiwerdenden Parkplatz. Um einem anderen Auto Platz zu machen, setzte die Frau ihr Fahrzeug dabei zurück und übersah dabei einen hinter ihr stehenden Einkaufswagen. In diesem saß ein 14 Monate altes Kind, das durch die plötzliche Seitwärtsbewegung mit dem Kopf gegen den Metallrahmen des Einkaufswagens schlug. Das Kind wurde in Begleitung der Mutter mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht, aus der es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die BMW-Fahrerin, die angab den Einkaufswagen übersehen zu haben, erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

