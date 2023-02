POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hennef (ots) - Am Mittwochmorgen (01. Februar) gegen 09:15 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Gartenstraße in Hennef auf laute Geräusche an ihrer Haustür aufmerksam. Durch die Fensterscheibe konnten sie zwei männliche Personen sehen. Einer der beiden rüttelte am Türschloss, während der andere dahinter und mutmaßlich "Schmiere" stand. Während die 58-jährige Hausbewohnerin ein Foto von den ...

mehr