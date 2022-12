Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaubenbrand in Weida

Greiz (ots)

Weida: Aus bislang noch unbekannter Ursache kam am späten Mittwochabend (21.12.2022) zum Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Rudolf-Alander-Straße in Weida. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 23.40 Uhr alarmiert. Insgesamt wurden durch den Brand im weiteren Verlauf vier Gartenparzellen beschädigt. Zudem setzten in einem Schuppen gelagerte Gaskartuschen um. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo Gera ermittelt gegenwärtig zum Brandgeschehen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 aufgenommen. (JMV)

