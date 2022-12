LPI-G: Polizeiinspektion Greiz vorrübergehend nicht über die öffentliche Einwahl erreichbar

Gera (ots) - Gera: Beamte der Polizei Gera kontrollierten gegen 11.20 Uhr am gestrigen Mittwoch (21.12.2022) den 34-jährigen Fahrer eines Pkw Ford. Als der Mann in der Felbrigstraße angehalten wurde, reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

