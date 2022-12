LPI-G: Fahrer unter Drogen gestoppt

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 20.12.2022, um 16:40 Uhr, befuhr ein Paketzusteller in Lohma den Bereich an der Kirche. Dabei missachtete der 19-jährige Fahrer des Mercedes Vito einen vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mercedes Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

mehr