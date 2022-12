LPI-G: Für den guten Zweck - Landespolizeiinspektion Gera übergibt Spendenerlös

Landespolizeiinspektion Gera

Gera: Nachdem die Landespolizeiinspektion Gera am 15. Dezember 2022, gemeinsam mit dem Polizeiorchester Thüringen sowie der evangelisch-lutherischen-Kirchengemeinde Gera, ein weihnachtliches Benefizkonzert in der St. Johanniskirche in Gera ausrichtete, wurde am 21. Dezember 2022 der Spendenerlös übergeben. Insgesamt gingen 1000 Euro an das Kinderhilfsprojekt "Sag's weiter" des Geraer Schlupfwinkel e.V. Die beiden Mitarbeiterinnen dieses Projektes bieten Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche an, die im familiären Umfeld mit häuslicher Gewalt und deren Folgen konfrontiert werden. Auch wenn sich die Gewalt nicht immer primär gegen die Kinder und Jugendlichen richtet, so sind auch sie die Leittragenden der Vorfälle. Genau an diesem Punkt setzt das Projekt "Sag's weiter" mit Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten sowie zielgerichteter und einzelfallbezogener Unterstützung an. Auch für das kommende Jahr plant die Landespolizeiinspektion Gera wieder die Ausrichtung eines Benefizkonzertes, um heimische Institutionen zu unterstützen.(JMV)

